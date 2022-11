Midterms 2022 : Maura Healey, première femme ouvertement lesbienne à être élue gouverneure

"Je suis fière d'être la première femme et la première personne gay à être élue gouverneure", a-t-elle déclaré, tout sourire, lors d'un rassemblement à Boston et que le président Joe Biden a félicitée par téléphone. "Ce soir, je veux dire quelque chose à chaque petite fille et à chaque jeune personne LGBTQ (lesbienne, gay, bi, transgenre ou queer) : j'espère que ce soir vous montre que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ce soir nous avons fait quelque chose d'historique", a-t-elle lancé devant ses partisans qui l'ont prise dans leurs bras.

L’ancienne diplômée d’Harvard et basketteuse professionnelle en Autriche a débuté sa carrière professionnelle dans le domaine juridique, avant de devenir procureure générale de l’État en septembre 2014. Sa victoire était prévisible, son nom sortant largement en tête des sondages. De plus, Maura Healey bénéficie d’une bonne image auprès de la population locale, notamment pour son travail sur les droits humains.