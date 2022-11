Midterms 2022 : les républicains obtiennent la majorité à la Chambre des représentants

"Les Américains sont prêts pour une nouvelle direction, et les républicains de la Chambre sont prêts à agir", a cependant salué le chef des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, désormais favori dans la course à la tête de cette assemblée, l'actuelle "speaker", Nancy Pelosi, ayant perdu sa majorité démocrate. Le président démocrate, Joe Biden, a de son côté fait preuve de diplomatie, félicitant le républicain et soulignant dans un communiqué qu'il compte "travailler avec quiconque - républicains ou démocrates - prêt à œuvrer avec moi pour agir".