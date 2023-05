Après 7 ans de captivité au Burkina Faso, un otage australien retrouve la liberté

2679 jours, soit plus de 7 années. Voilà le temps qu'aura passé en captivité le médecin australien de 88 ans Kenneth Elliott. Sa libération a été annoncée avec soulagement ce vendredi 19 mai par le gouvernement de son pays, alors qu'il était détenu par des djihadistes au Burkina Faso.

Le Dr Elliott et son épouse avaient été enlevés par des hommes liés à Al-Qaïda en 2016, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Une action qui s'était déroulée non loin de la frontière avec le Niger. Sa femme Jocelyn n'a pas eu à subir une si longue détention puisqu'elle avait été libérée le mois suivant, grâce à une médiation nigérienne. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a partagé sa joie et fait savoir à la presse que le chirurgien était rentré en Australie. "Le Dr Elliott est sain et sauf et a retrouvé sa femme Jocelyn et leurs enfants", a-t-elle indiqué. "Je suis très heureuse que sa libération ait été obtenue et qu'il soit de nouveau en sécurité avec sa famille."