Retour des talibans en Afghanistan : un an après, les droits des femmes en forte régression

De son côté, l'ONU notait par ailleurs une augmentation des violences domestiques et du harcèlement ou encore le chômage massif des femmes, tandis que la faim et l'insécurité alimentaire toucheraient selon l'organisation plus de 90% des ménages dirigés par cette catégorie de la population.

Par ailleurs, en mars, les islamistes ont fait refermer aux filles les lycées et collèges, quelques heures à peine après leur réouverture annoncée de longue date. Les talibans sont donc revenus très rapidement à une interprétation rigoriste de l'islam qui avait caractérisé leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, en dépits de leurs promesses initiales.