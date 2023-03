Cyclone "hors norme" Freddy : au moins 70 morts au Malawi et au Mozambique

Le cyclone qui était accompagné de vents violents et de pluies torrentielles s'est ensuite déplacé dans la nuit de dimanche à lundi vers le Malawi voisin, provoquant des inondations et d'importantes coulées de boue. Les écoles du sud de ce pays, considéré comme le 3ᵉ le plus pauvre au monde, ont été fermées. La plupart des corps ont été retrouvés dans la région de Blantyre, capitale économique du Malawi. Dans le township de Chilobwe non loin, une quarantaine de maisons ont été balayées et leurs occupants ensevelis dans la boue. Les pluies n'ont pas cessé depuis, entravant le travail des secours.

Le phénomène météorologique s'était formé au large de l'Australie, et avait atteint le stade de tempête début février. Alors baptisé Freddy, il sévit dans l'océan Indien depuis maintenant 35 jours. Il est passé au large de l'île française de la Réunion et de Maurice, y causant des dommages limités. Plusieurs tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique, entre novembre et avril.