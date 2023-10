Retrait du Niger : l'armée française confirme son départ définitif au 31 décembre

Chassée du Niger, l'armée française doit évacuer hommes et matériels en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad, puis probablement le Cameroun, avant leur rapatriement en France. Un parcours de plus de 3000 km dont une partie qui traverse des zones hostiles où des groupes djihadistes sont actifs par endroits. La capitale tchadienne N'Djamena abrite aujourd'hui le commandement des opérations françaises au Sahel avec environ un millier de militaires français.

Un premier convoi de militaires français a quitté ses bases au Niger par la route. Après dix jours de trajet, celui-ci est arrivé jeudi à N'Djamena. "Le désengagement se passe de manière coordonnée, on a le même objectif, on n'est pas toujours d’accord sur tout mais on se parle, on s’arrange, on trouve des compromis donc ça se passe dans un état d’esprit de professionnalisme et avec l’objectif de trouver des solutions", a ajouté le colonel Mamane Sani Kiaou.