Retrait du Mali : "Pas un échec" pour la France

"Si d’aventure il y a un échec, c'est du côté de la junte malienne", arrivée au pouvoir après un double coup d'État, en 2020 et 2021, appuie-t-il. "Elle n’a pris aucune initiative pour lutter contre le terrorisme et s’est mis à dos tous ses voisins qui, eux, veulent poursuivre le combat." Toutefois, Jean-Yves Le Drian, balaye l'idée d'une intervention trop tardive, sous-entendue par François Hollande sur BFMTV. "C'est le moment où il faut dire non, et l'anticiper n'aurait pas été opportun", explique le ministre.