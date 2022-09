Retraite : en Suisse, les femmes devront travailler un an de plus, jusqu'à 65 ans

La partie la plus controversée de la réforme exige que, comme les hommes, les femmes travaillent jusqu'à 65 ans, avant de pouvoir prétendre à une pension à taux plein. Soit un an de plus qu'à présent.

Les opposants à la réforme pointent le fait que les femmes restent victimes d'un écart de rémunération structurel. En 2020, une étude du ministère suisse de l'Économie avait estimé cet écart de pensions de retraite à 35% par rapport à ceux des hommes.

Une autre initiative citoyenne visant à interdire l'élevage intensif, et donc les grandes exploitations industrielles du pays, a en revanche été rejetée par 63% des voix, selon les mêmes estimations.