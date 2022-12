Rétro : ces 10 évènements qui ont marqué l'année 2022

On ne le savait pas encore, mais 2022 allait devenir l'année la plus chaude et la plus ensoleillée jamais enregistrée en France depuis le début des relevés en 1900. Cinq vagues de chaleur se sont produites, de la plus précoce en mai, à une très tardive en octobre. À la suite d'un long épisode de sécheresse, plus de 62.000 hectares de forêt ont brûlé sur l'ensemble du territoire, soit six fois plus que la moyenne des treize années précédentes. Trois épisodes de canicule se sont succédé durant l'été 2022, et on observe une surmortalité de plus de 2800 personnes sur cette période, du jamais-vu depuis 2003.

À l'échelle européenne, l'été 2022 aura été aussi le plus chaud jamais enregistré, dépassant le record de l'année précédente. 750.000 hectares de forêt sont partis en fumée cette année dans l'ensemble de l'Union européenne.