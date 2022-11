Révolte en Iran : le pouvoir a-t-il réellement annoncé la peine de mort pour 15.000 manifestants ?

En résumé, la capitale n'a pas été explicitement demandée pour les plus de 15.000 Iraniens arrêtés. Et le Parlement iranien ne peut décider à lui seul de faire condamner à mort les manifestants. Reste qu'il s'agit bien du risque qu'encourent ces derniers. Le procureur de Téhéran a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'un millier d'actes d'accusation avaient été émis en rapport avec ces "émeutes", dans la seule province de la capitale. Signe que le pouvoir ne fléchit pas. Et qu'une exécution en masse est à craindre.

