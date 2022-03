"Une attaque atroce" : les images du bombardement de l'hôpital de Marioupol en une de la presse internationale

La majorité des titres ont choisi la même photo, prise juste après le bombardement par un photographe de l'agence Associated Press : des soldats ukrainiens aident des secouristes à évacuer une femme enceinte sur une civière, au milieu de ce qui était la cour arborée de l'hôpital, désormais calcinée et jonchée des débris des bâtiments détruits alentours. Au moment de la parution des journaux, le bilan était de 17 blessés. On n'apprendra que quelques heures plus tard que trois personnes avaient été tuées, dont une fillette.