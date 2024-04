Le "Jerusalem Post" a-t-il partagé une fausse image des explosions en Iran ?

Israël aurait riposté aux tirs iraniens du 13 avril par une attaque dans le centre de l'Iran, sans qu'elle soit revendiquée. Pour illustrer l'événement, le média israélien a dans un premier temps utilisé une image sans aucun lien.

Cela pourrait constituer la riposte israélienne tant promise après les "plus de 300 drones et missiles" tirés par l’Iran vers Israël, dans la nuit du 13 au 14 avril. Plusieurs explosions ont été signalées tôt ce vendredi 19 avril dans la ville d'Ispahan, située dans le centre de l’Iran. Des frappes que les responsables américains attribuent à Israël, mais que le pays n’a pas revendiquées. L'agence de presse iranienne Tasnim a indiqué par ailleurs qu'il n'y avait "aucune information faisant état d'une attaque de l'étranger".

Sud de Gaza, mai 2021

Toujours est-il que ces explosions ont bien été entendues en Iran, mais aussi en Syrie, et qu’elles ont été couvertes par les différents médias étrangers, y compris par TF1info. Mais selon des publications sur les réseaux sociaux, un journal israélien a partagé une fausse image pour parler des événements. Est visé ici le Jerusalem Post, un média de droite fondé en 1932 et édité en langue anglaise. "Un responsable américain a déclaré à CNN que la cible iranienne n’était pas nucléaire. Des vidéos d’Ispahan semblent montrer des défenses aériennes iraniennes activées dans le ciel de la région", indique le Jerusalem Post sur son compte X ce 19 avril peu après minuit, y joignant un article avec la photo incriminée.

Le Jérusalem Post accusé d'utiliser une mauvaise image pour illustrer la riposte israélienne contre l'Iran - DR

"Fausse image des médias israéliens depuis Ispahan !", s’est exclamé ce compte, tandis qu’un autre a crié à la supercherie : "Regardez les fausses nouvelles. Même photo, différente nouvelle". Ces profils sur X ont raison d’alerter sur ce cliché, qui ne montre pas les explosions survenues en Iran ou en Syrie. D’après nos recherches, cette photo a été prise dans la ville de Khan Younès, située dans le sud de la bande de Gaza.

Mais le cliché est plus ancien que le conflit actuel. Il figure dans cet article du Jerusalem Post datant de plus de deux ans et a été pris par le photographe Abed Rahim Khatib. "De la fumée et des flammes s'élèvent après une frappe aérienne israélienne sur un site des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, à l'ouest de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 11 mai 2021", renseigne la légende qui l’accompagne. L’AFP, grâce à son photographe Said Khatib, a également capturé ce bombardement, pendant et après.

Une nouvelle version publiée

Dans une première version de l’article mise en ligne ce 19 avril à 3h52 et intitulée "Israël frappe l'Iran, confirment des responsables de la défense", le journal israélien précise bien en légende qu'il s'agit d'une image d'illustration. Une pratique courante chez les médias, qui utilisent parfois des photos prétextes avant d’obtenir des images en temps réel des événements qu’ils couvrent. Ayant cette photo dans sa base de données, le journal l’a donc utilisée, bien qu’elle ne montre ni le conflit actuel, ni le territoire iranien.

Quelque temps après des frappes aériennes israéliennes à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 11 mai 2021. - SAID KHATIB / AFP

Le tweet du Jerusalem Post prête particulièrement à confusion car il ne mentionne pas cette subtilité. Dans une nouvelle version de l’article, le Jerusalem Post a remplacé cette photo par celle d’une "explosion dans une usine de l'industrie militaire à Ispahan, en Iran, le 29 janvier 2023", prise par des témoins. Là encore, la mention "à titre d'illustration" figure en légende.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.