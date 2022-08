Risque "d'anéantissement nucléaire" selon l'ONU : quelles sont ces failles qui inquiètent ?

C'est dans ce contexte particulièrement tendu que les États-Unis et la Russie doivent négocier le remplacement de New START. Derrière cet acronyme, un précieux traité plafonnant le nombre d'armes nucléaires entre Washington et Moscou. Objet de discussions entre les deux superpuissances nucléaires depuis 1990, il arrive à expiration en 2026. Or, "la négociation nécessite un partenaire volontaire et de bonne foi", comme l'a souligné lundi Joe Biden… Tout en estimant que "l'agression brutale et non provoquée de la Russie en Ukraine a brisé la paix en Europe et constitue une attaque contre les principes fondamentaux de l'ordre international."

Or, un échec des négociations autour de ce texte signifierait la fin de la limitation des armements. Et un mauvais signal pour le reste du monde. Comme l'a souligné le chef de l'ONU, la santé du TNP "a toujours reposé sur des limites d'armements significatives et réciproques entre les États-Unis et la Fédération de Russie". "Même au plus fort de la Guerre froide" les deux pays "ont pu travailler ensemble pour défendre notre responsabilité partagée d'assurer la stabilité stratégique", a-t-il rappelé à destination des deux puissances.