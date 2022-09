Roi Charles III : qu'est-ce que le Commonwealth, dont il devient le chef ?

Crée en 1949, lors de la déclaration de Londres, le Commonwealth vise à maintenir des liens politiques, économiques et culturels entre les anciennes colonies et protectorats britanniques. Parmi eux : des géants comme l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou le Canada. Lorsque la reine Elisabeth II est montée sur le trône en 1952, l'Empire britannique était donc en pleine décolonisation. Elle devient alors l'incarnation de la libre association de 20 monarchies et de 36 républiques, soit 56 Etats* au total, dont 15 d'entre eux reconnaissent le souverain britannique comme unique monarque et chef d'Etat.

Si ces pays n'ont pas d'obligation juridique les uns envers les autres, ils adhérent à une charte de valeurs communes (adoption de l'anglais, respect des droits démocratiques et humains, valorisation de la non-discrimination, application de la séparation des pouvoirs). Ils représentent aujourd'hui 2,3 milliards de citoyens, soit près d'un tiers de la population planétaire.

La tâche du fils d'Elisabeth II est donc immense. Le nouveau roi du Royaume-Uni et chef du Commonwealth - statut non héréditaire qui lui a été octroyé lors d'un sommet à Windsor en avril 2018 après un consensus entre les 56 Etats membres -, a pour objectif de maintenir l'unité apparente du Commonwealth, et lui donner une fonction autre que "symbolique". En raison d'intérêts divergents, ses actions sont souvent paralysées. "Le Commonwealth est très soucieux de montrer qu'il respecte la souveraineté de tous ses membres pour éviter des accusations de néo-colonialisme, ce qui limite grandement son champ d’action", explique Adrien Rodd, maître de conférences en civilisation britannique à l’université de Versailles-Saint-Quentin.