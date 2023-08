Roumanie : accusé de traite d'être humains, l'influenceur Andrew Tate n'est plus assigné à résidence

Nouveau rebondissement dans l'affaire Andrew Tate. L'influenceur masculiniste americano-britannique n'est plus soumis à l'assignation à résidence décidée en mars par la justice roumaine en Roumanie dans le cadre de son contrôle judiciaire. Cette décision a été prise dans l'attente de son procès pour des accusations de traite d'êtres humains et de viols. Son frère Tristan et leurs complices présumées, arrêtés en même temps que lui en décembre, sont également concernés par cette mesure moins restrictive, valable "pour une durée de 60 jours, du 4 août 2023 au 2 octobre 2023 inclus", stipule la cour.