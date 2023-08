Roumanie : deux morts et des dizaines de blessés dans l'explosion d'une station de gaz

"Nous avons transféré deux pompiers et deux civils à l'étranger (pour être soignés) et d'autres suivront", a précisé le responsable des secours. Selon le ministère roumain de la Défense, ils ont été emmenés en Italie et en Belgique. La Roumanie a demandé assistance, via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, pour le traitement de 18 patients grièvement brûlés, et l'Autriche, l'Allemagne et la Norvège ont offert leur aide, a indiqué sur X (ex-Twitter) le commissaire européen pour la Gestion des crises. Les raisons des explosions ne sont pas encore connues et une enquête était en cours ce dimanche.