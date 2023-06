Roumanie : l'influenceur Andrew Tate et son frère inculpés pour "trafic d'êtres humains" et "viols"

Sept victimes déjà identifiées. Selon le parquet roumain chargé de la lutte contre le crime organisé (Diicot), l'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère Tristan ont été mis en examen pour "organisation d'un groupe criminel, trafic d'êtres humains et viols". Ils avaient été arrêtés fin décembre après plusieurs mois d'enquête. Depuis le printemps, l'Américano-britannique de 36 ans et son frère sont assignés à résidence, précise le communiqué.

Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir formé, début 2021, un réseau en Roumanie, mais aussi dans d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, selon la même source. Les sept victimes identifiées par les enquêteurs étaient dupées par les frères Tate, qui simulaient des sentiments à leur égard (méthode dite du "loverboy"), avant d'être forcées "par des actes de violence physique et de coercition psychologique" à la production de films pornographiques, ont détaillé les procureurs.

Trois d'entre elles se sont déclarées parties civiles. Concernant les faits de viol, ils ont été commis à deux reprises par l'un des suspects, selon le Diicot. Deux Roumaines, qui avaient été interpellées en même temps, ont également été inculpées. Il s'agit d'une ex-fonctionnaire de police ainsi que de la petite amie d'Andrew Tate.