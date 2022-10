"Désolée" pour ses "erreurs", Liz Truss veut rester Première ministre britannique

Cette prise de parole de Liz Truss intervient après une journée marquée par la présentation des grandes lignes du projet budgétaire par son nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt. Ce dernier a averti sur des décisions "très dures" à venir avec des coupes dans les dépenses de l'État et des hausses d'impôts. Cependant, Jeremy Hunt assuré que le gouvernement ferait une priorité de "l'aide aux plus vulnérables".

Il a notamment été annoncé que "la plus grosse dépense", le plafond des factures énergétiques pour tous les ménages, sera finalement en vigueur jusqu'à avril seulement et non plus pour deux ans. Au-delà, le Trésor va réfléchir à une nouvelle approche "moins chère" tout en protégeant "les plus nécessiteux". De plus, une longue liste de baisses d'impôts ne verront finalement pas le jour. En revanche, une hausse de l'impôt sur les sociétés aura bien lieu.