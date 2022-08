Royaume-Uni : 10 chiffres qui montrent l'ampleur de la crise économique qui touche le pays

10,1% - Le Royaume-Uni connaît l'inflation la plus élevée des pays du G7 avec un taux qui atteignait 10,1% sur un an en juillet. Il s'agit d'un record depuis 40 ans, et cela pourrait encore s'aggraver dans les mois à venir. Elle est attendue à 13% en octobre. Pour 2023, la banque Citi prévoit même une inflation à plus de 18% tandis que Goldman Sachs estime que l'inflation pourrait dépasser les 20%. Face à cette hausse galopante, la Banque d'Angleterre a annoncé redouter une récession de l'économie de fin 2022 à fin 2023.

-15% - Baromètre de l'attrait du Royaume-Uni pour les investisseurs internationaux, la monnaie britannique a atteint un niveau qu'elle n'avait affiché qu'une semaine, début 2020, en plus choc du Covid-19. La livre s'échange actuellement à environ 1,16 dollar, perdant plus de 15% sur un an. La veille du Brexit, elle s'échangeait à plus de 1,40 dollar et a depuis perdu plus de 20% face au billet vert.

+12,4% - L'inflation a notamment des conséquences sur les prix alimentaires, un des premiers postes de dépenses des foyers. Selon la BBC, le prix du pain et des céréales a augmenté de 12,4 %, ceux du lait, du fromage et des œufs ont subi une hausse de 19,4 % et devraient continuer à augmenter et les huiles et graisses voient une hausse de prix de 23,4 %. The Guardian rapporte que les prix des denrées alimentaires ont bondi au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, mettant en danger les foyers les plus précaires.