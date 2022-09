À Londres pour les funérailles d'Elizabeth II, Jair Bolsonaro improvise un discours acerbe

Même dans le deuil, la politique n'est jamais bien loin. Venu à Londres, où il doit assister aux funérailles de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre, le président Jair Bolsonaro ne perd pas de vue les élections à venir au Brésil, à deux semaines du premier tour. Le premier chef d'État brésilien d'extrême droite s'est lancé, dimanche, dans une diatribe contre l'avortement, les drogues et "l'idéologie du genre", s'attirant les critiques de Lula, son adversaire à la présidentielle.

Arrivé dans la matinée, il s'est recueilli devant le cercueil de la défunte monarque avant de prononcer un discours improvisé depuis le balcon de la résidence de l'ambassadeur du Brésil devant quelques dizaines de personnes. "Nous sommes ici dans une époque, dans un moment de deuil, avec un profond respect pour la famille de la reine et pour le peuple du Royaume-Uni", a-t-il d'abord déclaré. Avant de délivrer un discours électoral enflammé, affirmant que son pays "ne veut pas entendre parler de la libéralisation des drogues, de la légalisation de l'avortement" et "n'accepte pas non plus l'idéologie du genre". "Notre devise est Dieu, patrie, famille et liberté. Et c'est le sentiment de la grande majorité du peuple brésilien", a-t-il ajouté.