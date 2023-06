Boris Johnson : après le "partygate", l'ex-Premier ministre devient... éditorialiste au "Daily Mail"

Avant de se consacrer à la politique comme maire de Londres et dans plusieurs gouvernements, Boris Johnson avait commencé comme journaliste stagiaire au Times grâce à des relations familiales. Il en avait été rapidement renvoyé pour une citation inventée. Il était devenu en 1989 correspondant à Bruxelles du Daily Telegraph, où il étrillait les institutions européennes, avant de devenir chroniqueur politique à Londres pour ce quotidien conservateur et le magazine The Spectator.