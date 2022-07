Royaume-Uni : Boris Johnson sous pression après la démission de deux ministres de premier plan

Ce nouveau scandale fragilise encore plus Boris Johnson, déjà considérablement affaibli par les révélations dites du "Partygate", sur l'organisation de fêtes à Downing Street en plein confinement. Cette affaire lui avait valu une amende et un vote de défiance de son propre camp, auquel il avait survécu in extremis le mois dernier.

À cela se sont ajoutées plusieurs affaires à caractère sexuel au Parlement : un député soupçonné de viol a été arrêté puis libéré sous caution mi-mai, un autre a démissionné en avril pour avoir regardé de la pornographie à la Chambre sur son téléphone portable, et un ancien député a été condamné en mai à 18 mois de prison pour l'agression sexuelle d'un adolescent de 15 ans.

Le départ de ces deux députés a provoqué des législatives partielles et de lourdes défaites pour les conservateurs. Le parti avait déjà essuyé un très mauvais résultat aux élections locales de mai.