Royaume-Uni : une banderole anti-Boris Johnson survole des matchs de Premier League

Les spectateurs ont ainsi pu lire le message peu équivoque "Boot it out !", littéralement "Bottez-le loin de là", déployé au-dessus de leur tête à Old Trafford et Elland Road. La banderole faisait également mention du site Internet stopboris.com, monté par l'association Open Britain. "Le pays ne veut plus de lui comme Premier ministre – c'est le moment de le virer", a justifié l'organisation à l'origine de la campagne sur Twitter.