100, 250 millions de livres... combien va coûter le couronnement de Charles III aux contribuables ?

Mais un tel événement historique engendre bien entendu des bénéfices, de sources multiples. Ils sont liés d’une part au tourisme. Auprès de la BBC, UK Hospitality, qui représente plus de 740 entreprises dans la restauration et l’hôtellerie au Royaume-Uni, estime que le couronnement rapportera 350 millions de livres sterling au secteur (401,6 millions d’euros).

Le Center for Retail Research voit plus grand. Ce groupe de recherche britannique sur les secteurs de la vente au détail a chiffré l’ensemble des dépenses par catégories. Les ventes de souvenirs et produits dérivés devraient rapporter 246 millions de livres sterling (282 millions d’euros), les célébrations dans leur ensemble 847 millions de livres sterling (972 millions d’euros), les frais d’accueil et d’hébergement sont estimés à 194 millions de livres sterling (222 millions d’euros) et les dépenses supplémentaires des touristes étrangers se chiffre à 323 millions (370 millions d’euros). Pour une recette totale de 1,4 milliard de livres sterling en trois jours (1,61 million d’euros).