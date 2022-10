Royaume-Uni : comment Rishi Sunak, petit-fils d'immigrés indiens, est devenu Premier ministre

Rishi Sunak est le fils d'un médecin généraliste et d'une pharmacienne, tous deux d'origine indienne, qui avaient immigré dans les années 1960 au Royaume-Uni. Eux-mêmes étaient nés en Afrique de l'Est, respectivement au Kenya et dans l'actuelle Tanzanie, où leurs propres parents, originaires de la province indienne du Pendjab, s'étaient installés dans les années 1930. Contrairement au maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, né dans une famille ouvrière d'origine pakistanaise, Sunak a grandi dans un milieu plus favorisé, qui a eu les moyens de l'envoyer dans certaines des écoles privées les plus prestigieuses de Grande-Bretagne.