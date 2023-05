Entre Charles III et Emmanuel Macron, une relation au beau fixe

Les deux chefs d'État ont toujours pris soin de témoigner leur affection ou sympathie. "Nous avons le cœur brisé… Nous tenions à vous faire savoir combien nous pensons à vous et au peuple français durant ces moments d’agonie", avait écrit Charles à Emmanuel Macron après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris. Le président français n'avait pas manqué de lui téléphoner pour lui adresser toutes ses condoléances en septembre dernier à la mort de la reine Elizabeth.

Leur relation est également faite de réunions et rencontres politiques. "Ils ont par le passé étroitement collaboré pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique", indique l'Élysée, notamment en novembre 2021 durant la COP26 à Glasgow. Ils avaient présidé une réunion "relative au projet de la 'Grande Muraille Verte', vaste programme de développement rural sur toute la bande sahélienne visant à lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique". En juin 2020, ils s'étaient retrouvés à Londres pour une cérémonie d'hommage au général de Gaulle, 80 ans après l'appel du 18 juin.