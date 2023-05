Couronnement de Charles III : pourquoi Joe Biden sera l'un des grands absents de la cérémonie

Mais cette absence aux couronnements est restée, malgré le développement des vols transatlantiques. Élu président des États-Unis en 1953, Dwight Eisenhower n'était pas présent lors du couronnement d'Elizabeth II en 1953, rappelle la BBC. Il avait pourtant entretenu des liens forts avec son père, le roi George VI, et elle-même, alors qu'il avait servi à Londres en tant que commandant des forces alliées pendant la Seconde guerre mondiale et avait à ce titre planifié le débarquement en Normandie.

Et cette absence n'a pas eu de conséquence sur les relations entre les deux États. En 1957, la reine Elizabeth a établi sa première visite d'État en tant que monarque aux États-Unis et le président Eisenhower a été accueilli deux ans plus tard par la reine sur le sol britannique.