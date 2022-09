Elizabeth II : l'homme qui s'était approché du cercueil de la reine ne croyait pas à sa mort

Comme des milliers de Britanniques, Muhammad Khan avait attendu plusieurs heures avant de pouvoir entrer à Westminster Hall et approcher du cercueil de la reine Elizabeth II, vendredi 16 septembre. Mais une fois à l'intérieur du bâtiment, l'homme de 28 ans avait quitté le tapis pour s'approcher de l'estrade où se trouvait le cercueil et avait saisi l'un des tissus qui le drapait. Rapidement arrêté par la police, il a comparu ce mardi devant le tribunal de Westminster. Et d'après le juge, le mis en cause souhaitait en réalité vérifier qu'Elizabeth II était bien morte.