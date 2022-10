Royaume-Uni : la Première ministre Liz Truss démissionne, après à peine six semaines au pouvoir

Le mandat le plus court de l'histoire britannique. Arrivée le 5 septembre dernier, la Première ministre britannique Liz Truss est de nouveau apparue devant le 10 Downing Street, cette fois-ci pour annoncer sa démission, soit moins de six semaines après avoir été nommée. Un revirement alors qu'elle avait déclaré via son porte-parole avoir aucunement l'intention de renoncer, et ce, malgré des appels à la démission de plus en plus pressants au sein de son propre camp.