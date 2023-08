Royaume-Uni : des demandeurs d'asile évacués d'un centre de rétention flottant à cause d'une bactérie

"Par mesure de précaution, les 39 demandeurs d'asile arrivés sur le navire cette semaine ont été débarqués le temps de procéder à d'autres évaluations. Aucune personne à bord n'a présenté de symptômes de légionellose et les demandeurs d'asile bénéficient de conseils et d'un soutien appropriés", assure le ministère de l'Intérieur britannique.

Ce dernier soutient par ailleurs que les échantillons ne concernaient que le système d'alimentation en eau de la barge et qu'il n'y avait "aucune indication de risque direct" pour la ville de Portland. L'association caritative Freedom From Torture a quant à elle dénoncé "un nouvel exemple de l'incompétence et de l'inhumanité du ministère de l'Intérieur".