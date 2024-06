Des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil ont aspergé d'un produit orange le site de Stonehenge, au Royaume-Uni. Ils demandent aux autorités de signer un traité qui vise à éliminer les combustibles fossiles d'ici à 2030. Deux militants ont été arrêtés par la police.

Des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil munis d'extincteurs, ont aspergé d'un produit orange les mégalithes millénaires du site de Stonehenge dans le sud de l’Angleterre. Un classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Deux militants ont plus tard été arrêtés par la police. "Des agents se sont rendus sur place et ont arrêté deux personnes soupçonnées de dégradation du monument", ont fait savoir les forces de l'ordre.

Just Stop Oil a identifié les activistes arrêtés comme Niamh Lynch, un étudiant de 21 ans de la ville universitaire d'Oxford et Rajan Naidu, 73 ans, de Birmingham.

Le site reste ouvert au public, a précisé l'association English Heritage, qui gère le monument, et a précisé "enquêter pour déterminer l'étendue des dégâts".

L'organisation menace de nouvelles actions dans d'autres pays

Dans un communiqué publié dans la foulée sur leur site internet, le collectif revendique l'action et demande aux autorités britanniques de signer "un traité juridiquement contraignant visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles d'ici à 2030". "Continuer à brûler du charbon, du pétrole et du gaz, entraînera la mort de millions de personnes. Nous devons nous unir pour défendre l'humanité, sinon nous risquons tout". Ils précisent également que cette mixture est de la maïzena, qui "partira bientôt avec la pluie mais pas la nécessité urgente d'une action gouvernementale efficace pour atténuer les conséquences catastrophiques de la crise climatique et écologique."

Cette action coup de poing intervient à la veille du solstice d’été, qui est célébré chaque année autour du lieu historique. Des milliers de visiteurs sont attendus. "Le solstice à Stonehenge a pour but de célébrer le monde naturel – mais regardez dans quel état il se trouve ! (...) Il est temps pour nous de réfléchir à ce que notre civilisation laissera derrière elle : quel est notre héritage ?", écrit Niamh Lynch, l'un des militants présents.

Des sanctions à venir contre les militants

Le site de Stonehenge a aussitôt réagi sur X. Il affirme que le monument est protégé. "Le fait de l’endommager constitue une infraction pénale." "De nombreuses espèces de lichens rares poussant sur les pierres sont également protégées. Attendez-vous à une peine de prison."

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a quant à lui condamné cet acte. Il déplore un "acte de vandalisme honteux à l'encontre de l'un des monuments les plus anciens et les plus importants du Royaume-Uni et du monde", selon le Daily Mail.

Just Stop Oil avertit que "si les gouvernements ne prennent pas de mesures significatives", d’autres actions de la sorte pourraient avoir lieu d’ici l’été, dans plusieurs pays du monde. "On trouve des cercles de pierre dans toutes les régions d'Europe, qui montrent que nous avons toujours coopéré sur de grandes distances - nous nous appuyons sur cet héritage", précise le mouvement écologiste dans son communiqué.

Le mouvement Just Stop Oil, fondé en 2022, multiplie les actions de désobéissances civiles pour alerter sur les enjeux climatiques. Le mois dernier, deux militants ont vandalisé la vitrine de la Magna Carta, un texte juridique historique anglais. En octobre 2022, l'organisme a aspergé de soupe les Tournesols de Van Gogh, et entarté la statue de cire du roi Charles III.