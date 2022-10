Royaume-Uni : devant la polémique, Liz Truss annule sa baisse d'impôt sur le revenu pour les plus riches

Pourtant, la veille encore, Liz Truss excluait catégoriquement de renoncer à cette annonce controversée. Sur la BBC, elle avait toutefois étonné, en attribuant à son seul ministre des Finances la paternité de cette mesure, suscitant de vives réactions. Kwasi Kwarteng, mis sous les projeteurs, a fermement écarté toute démission, refusant de reconnaître une erreur. Cette baisse d'impôts pour les plus riches "était une énorme distraction" qui éclipsait "un ensemble solide de mesures", a-t-il répété.

En agissant ainsi, le gouvernement de Liz Truss, qui a reconnu qu'il aurait dû "mieux préparer le terrain", s'efforce de sauver le paquet de mesures présenté le 23 septembre, en expurgeant sa mesure la plus controversée. "Nous devons garder le cap", devait déclarer lundi après-midi le chancelier de l'Échiquier, selon des extraits de son discours diffusés à l'avance. Selon lui, le projet du gouvernement est "le bon". Invoquant factures d'énergie qui explosent et pression fiscale au plus haut "depuis 70 ans", Kwasi Kwarteng estimait qu'une "nouvelle approche" était nécessaire, "basée sur la croissance".