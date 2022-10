En chute dans les sondages et lâchée par son parti, la Première ministre britannique peut-elle tenir ?

Six semaines au pouvoir et déjà sur un siège éjectable. Liz Truss, qui a pris les rênes de Downing Street début septembre, a essuyé une série de revers sur ses promesses de campagne qui pourrait faire d'elle le Premier ministre ayant eu le plus court mandat jamais connu outre-Manche. Un scenario encore inconcevable il y a encore quelques semaines.

Celle qui se voyait en héritière de Margaret Thatcher avait en effet été élue avec un programme clair : moins d'impôts, moins d'État, plus de libre-échange. Au sein de l'opinion publique, Liz Truss était bien connue, elle qui était depuis un an la cheffe de la diplomatie du Royaume-Uni. Son expérience au sein de plusieurs ministères et sa loyauté à Boris Johnson avaient aussi rassuré.