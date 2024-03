L'usage d'une IA sur les images de Kate Middleton sème le trouble et alimente la thèse d'un sosie

De nombreux internautes remettent en doute les images montrant Kate Middleton aux côtés de son mari, le prince William. En cause ? L'usage d'une IA censée permettre de réduire le flou de la photo qui fait apparaître le visage d'une femme aux traits différents de ceux de la princesse de Galles. Il faut toutefois rester très prudent avec de tels outils : leur efficacité reste limitée, surtout quand les clichés de base sont déjà largement altérés.

Outre-Manche, le quotidien The Sun a réalisé un gros coup en publiant une photo de la princesse Kate, accompagnée de son époux le prince William. Un cliché dont on devine qu'il a été réalisé par un paparazzi, à en juger par la faible qualité de l'image. Elle semble avoir été prise à une distance très importante, grâce à un téléobjectif au fort grossissement. Des conditions de prise de vue difficiles qui ne sont pas sans conséquences : la photo dévoilée manque de détails et de netteté, ce qui ne permet pas de distinguer avec précision les traits des visages.

En découvrant la photo, des internautes ont effectué ce constat et ont cherché à la rendre plus nette. Ils ont alors eu recours à des outils en ligne basés sur l'intelligence artificielle, qui proposent de réduire le flou sur des clichés. Le résultat obtenu les a laissés pour le moins perplexe : le visage de Kate, une fois passé entre les mains de ces IA, ne ressemble pas à celui de la princesse. Certains évoquent ainsi un "clone" ou un sosie, laissant penser que la femme photographiée par le tabloïd ne serait pas la représentante de la famille royale.

Des outils puissants, mais qui ne font pas de miracles

Peut-on tirer des conclusions à partir de photos passées entre les mains d'une IA chargée d'en réduire le flou ? À cette question, la réponse est clairement non. Comprendre le fonctionnement de ces programmes nous permet en effet d'en cerner rapidement les limites. Lorsqu'un cliché de faible qualité est analysé par ces sites, l'IA identifie les zones de flou : le manque de détails qui les caractérise – que l'on peut assimiler à un manque d'informations – est alors considéré comme un élément à combler.

Le programme s'appuie sur d'importantes bases de données afin de reconstituer les parties manquantes, les pixels nécessaires étant disposés et répartis à partir de connaissances emmagasinées de manière empirique. Si l'on prend l'exemple d'une aile d'oiseau floue, l'IA va identifier qu'il s'agit d'un volatile puis se référer aux milliers/millions d'images similaires qui ont façonné son apprentissage. Des multiples références à partir desquelles elle va chercher à recréer la partie manquante de la photo.

Un processus similaire est observé avec la photo de Kate. L'IA va reconnaître sans mal que la silhouette floue visible dans les colonnes du Sun est celle d'une femme, de type caucasien et d'une corpulence assez fine. Elle constate que cette femme a de cheveux longs et bruns et va aussi reconnaître aisément la couleur de sa tenue. Pour rendre plus nette l'image, elle va alors générer et ajouter des pixels dans de nombreuses zones, de manière à augmenter artificiellement le niveau de détails.

Plus l'image de base est dégradée, plus le programme informatique va devoir "improviser", en cherchant à palier le manque d'informations disponibles. "C'est comme si vous regardiez quelqu'un à travers une fenêtre : plus elle est sale, plus vous pourrez confondre cette personne avec d'autres individus", résume un enseignant en informatique interrogé par le site britannique iNews. Le spécialiste explique que "l'IA fera de son mieux et créera une image photoréaliste belle et nette... mais elle pourrait ne pas refléter correctement la réalité, surtout si le sujet réel de l'image est atypique ou inhabituel".

