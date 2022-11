Flossie, bientôt 27 ans, est le plus vieux chat du monde

Une consécration pour la petite Flossie. Ce chat, âgé de presque 27 ans (26 ans et 329 jours plus précisément) détient désormais le record du plus vieux chat du monde, décerné par le Guinness World Records. Pour faire simple, le félin est âgé d'environ 120 ans, si l'on devait comparer avec un être humain. Pas mal n'est-ce pas ? L'animal a reçu, le jeudi 24 novembre, la reconnaissance officielle du livre de records, selon un communiqué de presse et une information relayée sur leur site officiel.