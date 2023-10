"Génération sans tabac" : le Royaume-Uni envisage l'interdiction progressive de la cigarette

Comme l'a rappelé le Premier ministre, "quatre fumeurs sur cinq ont commencé avant d'avoir 20 ans". Or, actuellement, l'âge légal pour acheter des cigarettes au Royaume-Uni est de 18 ans. "Nous devons essayer d'empêcher les adolescents de commencer à fumer", selon Rishi Sunak. "Cela pourrait permettre d'éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040", a précisé un communiqué de Downing Street.

Rishi Sunak l'assure, ses services veulent opter pour la pédagogie et éviter de se mettre les fumeurs à dos. "Le tabagisme ne sera pas criminalisé et notre approche progressive signifie que toute personne qui peut légalement acheter des cigarettes aujourd'hui ne sera pas empêchée de le faire à l'avenir", précise Downing Street. Le gouvernement a également annoncé mercredi une consultation sur le vapotage, afin d'en limiter l'attrait et l'accès pour les jeunes. "Le vapotage chez les jeunes a triplé au cours des trois dernières années", indique Downing Street. "Nous devons agir avant que le phénomène ne devienne endémique".