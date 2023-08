Royaume-Uni : Greenpeace recouvre de noir une des maisons du Premier ministre Rishi Sunak

"Nous avons désespérément besoin que notre Premier ministre soit un leader en matière de climat, pas un pyromane", a réagi Philip Evans, de Greenpeace UK. "Alors que les incendies de forêt et les inondations détruisent des maisons et des vies dans le monde entier, Monsieur Sunak s'engage en faveur d'une expansion massive des forages pétroliers et gaziers", a-t-il ajouté, dénonçant le "cynisme inouï" du Premier ministre conservateur.