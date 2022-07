"Hasta la vista, baby" : Boris Johnson tire sa révérence aux députés britanniques

Le successeur de Boris Johnson sera connu le 5 septembre, date de la fin des vacances parlementaires qui commencent vendredi. À ce propos, le chef de l'opposition, Keir Starmer, l'a interpellé sur la campagne en cours chez les Tories (parti conservateur, ndlr), l'interrogeant notamment sur l'annulation d'un débat télévisé organisé sur Sky News. "Eh bien, je ne suis pas le sujet de particulièrement près", a lancé le Premier ministre en souriant, sous les rires des députés.

Mais il en a profité pour donner "quelques conseils" à celui ou celle qui lui succèdera à Downing Street. "Restez proche des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie partout. Baissez les impôts et dérégulez où vous pouvez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir."