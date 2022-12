Royaume-Uni : la justice autorise l'expulsion de migrants au Rwanda

Dans les rangs des opposants au projet, la décision a été accueillie comme une douche froide. Parmi les associations à l'origine de ce recours en justice, Care4Calais, dont la fondatrice Clare Moseley a fait part de sa détermination à ce qu'"aucun réfugié ne soit expulsé de force" au Rwanda. L'association, tout comme Detention Action, envisage de faire appel de cette décision.

Les migrants n'ont jamais été aussi nombreux à traverser la Manche sur des petites embarcations. Depuis le début de l'année, environ 45.000 sont ainsi arrivés sur les côtes anglaises, contre 28.526 en 2021. Et quatre migrants, dont un adolescent, ont perdu la vie en tentant la traversée le 14 décembre, un peu plus d'un an après la mort de 27 personnes dans des circonstances similaires.