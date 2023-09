"Il n'y a plus d'argent" : Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, est en faillite

À un an des prochaines législatives, cette annonce est aussi et surtout venue alimenter les accusations de négligence des services publics visant les exécutifs "Tories", membres du Parti conservateur, qui se succèdent depuis 13 ans. Le budget des municipalités au Royaume-Uni dépend des recettes des impôts locaux appliqués aux administrés et aux entreprises, mais aussi d'une contribution de l'État. Selon le centre de réflexion Institute for Government, ce financement venu de Londres a chuté de 40% en termes réels entre 2009/2010, période marquée par l'arrivée au pouvoir des Conservateurs, et 2019/2020, avant de remonter avec les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19.

Sur cette période, les Britanniques ont vu leurs impôts locaux flamber et la tendance s'est poursuivie récemment avec l'envolée des prix, aggravant la crise du coût de la vie, sans enrayer la dégradation visible des services publics. "Le système de financement ne fonctionne plus du tout. Les conseils locaux ont fait des miracles depuis 13 ans, mais il n'y a plus d'argent", s'alarme le président de la fédération Sigoma Stephen Houghton, appelant le gouvernement à l'aide.