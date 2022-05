Jubilé d'Elizabeth II : les coiffes des gardes britanniques bientôt faites en fourrure synthétique ?

"Le ministère de la Défense n'a aucune raison de continuer à financer l'abattage d'ours pour la confection de couvre-chefs de cérémonie, puisqu'il existe une solution de rechange indiscernable, imperméable et imitant la véritable fourrure d'ours en termes d'apparence et de performances", défend PETA dans le texte de cette pétition.

Elle propose en remplacement un tissu produit par Ecopel, une entreprise française qui fabrique de la fausse fourrure de luxe. Début mai, l'association a transmis au Premier ministre britannique, Boris Johnson, les résultats d'une étude menée par un spécialiste des tissus, selon lequel cette fourrure artificielle serait plus durable, plus confortable et plus viable que la véritable peau, et même sécherait plus vite, rapporte The Independent. Elle représenterait aussi une alternative moins toxique pour le porteur, car la véritable fourrure d'ours doit être traitée avec des produits chimiques dangereux pour éviter qu'elle ne se décompose. Selon l'association, ces tests ont été réalisés "dans le laboratoire accrédité du ministère de la Défense".