Royaume-Uni : Julian Assange se marie en prison avec son ancienne avocate

Mariage derrière les barreaux pour Julian Assange. Le fondateur de WikiLeaks se marie, ce mercredi 23 mars, avec l'une de ses anciennes avocates, Stella Moris, à la prison de haute sécurité britannique d'où il continue de se battre contre son extradition aux États-Unis. L'union doit avoir lieu en début d'après-midi à la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, en petit comité, avec seulement quatre invités et deux témoins.

Selon Stella Moris, les autorités pénitentiaires ont refusé les témoins proposés - des journalistes - ainsi que le photographe, qui travaille aussi pour la presse, même si ceux-ci devaient assister à la cérémonie "à titre privé". "Ce n'est pas un mariage en prison, c'est une déclaration d'amour et de résilience malgré les murs de la prison, la persécution politique, la détention arbitraire, le mal et le harcèlement infligés à Julian et à notre famille", a écrit la fiancée dans une tribune au Guardian.