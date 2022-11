L'économie britannique "en récession", vers une baisse du PIB de 1,4% en 2023

"Le Royaume-Uni, comme d'autres pays, est maintenant en récession", a officialisé le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, en ouverture d'une présentation budgétaire au Parlement, ajoutant par ailleurs que le Produit intérieur brut du Royaume-Uni allait baisser de 1,4% en 2023. D'après lui, l'OBR a "confirmé que des facteurs mondiaux sont la principale cause de l'inflation, alors que la plupart des pays font encore face aux retombées" de la pandémie de Covid, ce qui a été aggravé par "la crise énergétique générée par la Russie" et son invasion de l'Ukraine.

Mais outre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni souffre aussi de l'impact du Brexit qui plombe le commerce avec son grand voisin européen et entrave l'embauche de travailleurs du continent, ce qui contribue à l'inflation et à la perte de productivité. Selon la Banque d'Angleterre, la récession qui commence pourrait durer jusqu'à deux ans. Pour cette année néanmoins, l'OBR pronostique tout de même une croissance de 4,2%.