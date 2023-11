Royaume-Uni : la ministre de l'Intérieur Suella Braverman, égérie de la droite dure, virée après plusieurs polémiques

Cela fait plusieurs semaines qu'un remaniement est attendu outre-Manche. En effet, le chef du gouvernement Rishi Sunak, à Downing Street depuis un peu plus d'un an, a beaucoup de difficultés à reprendre la main et à trouver un second souffle pour se préparer aux élections législatives prévues l'année prochaine et au plus tard en 2025. Son parti, au pouvoir depuis près de 14 ans, est très largement distancé dans les sondages par les travaillistes.