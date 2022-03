Royaume-Uni : la mort de plus de 200 bébés dans une maternité provoque l'effroi

Selon le rapport, la maternité poussait aux accouchements naturels pour garder son taux de césariennes le plus bas possible, n'y recourant qu'en de trop rares occasions. "La politique de l'hôpital était d'éviter à tout prix le recours aux césariennes", assure un employé cité dans le rapport de manière anonyme. "Quand on s'inquiétait, par exemple pour le rythme cardiaque d'un bébé, ils essayaient encore et encore (d'éviter la césarienne) jusqu'à ce que le bébé soit très mal (...) parce qu'ils disaient qu'ils voulaient garder le taux de césariennes bas", témoigne un autre.

Dans un premier rapport publié en 2020, Donna Ockenden avait rapporté que le taux de césariennes pratiquées ces vingt dernières années dans l'hôpital était systématiquement entre 8 et 12 points sous la moyenne du pays, des chiffres présentés comme un signe de succès par l'hôpital. "L'hôpital était persuadé que son service de maternité était bon. Ils avaient tort", a-t-elle asséné. Selon les données du NHS, une naissance sur quatre est réalisée par césarienne au Royaume-Uni.