Macron, "ami" ou "ennemi" ? Liz Truss accepte enfin de répondre

Le jury a délibéré. En déplacement à Prague pour le premier sommet de la communauté politique européenne, la Première ministre britannique Liz Truss a affirmé que le président de la République Emmanuel Macron était "un ami", après avoir botté en touche cet été. "Il est un ami", a-t-elle insisté devant les journalistes. "Je travaille très, très étroitement avec le président Macron et le gouvernement français."

"Nous parlons de la façon dont le Royaume-Uni et la France peuvent travailler plus étroitement ensemble pour construire plus de centrales nucléaires et s'assurer que les deux pays aient une sécurité énergétique à l'avenir", a poursuivi la cheffe du gouvernement britannique. "Nous sommes tous deux très clairs sur le fait que l'ennemi est Vladimir Poutine, qui, par sa guerre effroyable en Ukraine, a menacé la liberté et la démocratie en Europe et a fait grimper les prix de l'énergie auxquels nous devons tous faire face aujourd'hui."