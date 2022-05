Royaume-Uni : Elizabeth II absente mardi pour le discours du trône, qui sera lu par le prince Charles

Cette nouvelle absence contrainte de la reine sera d'autant plus scrutée qu'Elizabeth II, diminuée par une santé fragile, doit recevoir les hommages de ses arrières-petits-enfants et d'une partie de la famille royale ce dimanche 15 mai pour la clôture du Royal Windsor Horse Show, le plus grand spectacle équestre en extérieur du Royaume-Uni.

La reine, âgée de 96, fêtera son jubilé du 2 au 5 juin. Elle vient d’entrer encore un peu plus dans l’Histoire en devenant le troisième monarque au plus long règne, avec 70 ans et 92 jours.