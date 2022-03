Elizabeth II annule une importante sortie publique et relance les inquiétudes sur sa santé

Depuis des mois, les apparitions de la reine, qui aura 96 ans en avril prochain, sont devenues rares. Après avoir passé une nuit à l'hôpital en octobre, pour des "examens préliminaires" sur lesquels aucun détail n'a jamais été donné, elle s'est limitée à des "tâches légères" au château de Windsor, sur avis de ses médecins. Dans la foulée, elle a été vue, pour la première fois, s'aidant d'une canne pour marcher. La souveraine, elle-même, a confirmé le mois dernier qu'elle avait des problèmes de mobilité. Pour ne rien arranger, la monarque, qui a récemment célébré ses 70 ans de règne, a contracté le Covid-19 le 20 février dernier. Selon, son entourage, elle n'aurait eu que des "symptômes légers".

Dès lors, elle a repris quelques activités légères, recevant une poignée d'ambassadeurs par visioconférence dans l'intimité du château de Windsor. Son fils, le prince Charles, a affirmé début mars que la doyenne mondiale des monarques en exercice se portait "désormais beaucoup mieux". Quelques jours plus tard, le 7 mars, Elizabeth II a reçu en personne Justin Trudeau qu'elle connaît depuis qu'il est enfant. "Elle était plus perspicace que jamais et très intéressée par ce qui se passe", a rassuré le Premier ministre canadien.