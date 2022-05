Royaume-Uni : le chef de l'opposition soupçonné à son tour d'avoir enfreint les règles anti-Covid

L'annonce de cette enquête intervient au lendemain d'élections locales dont les résultats, encore partiels ce vendredi, apparaissent comme une sanction dans les urnes pour Boris Johnson et son parti. Les conservateurs perdent en effet 11 conseils et plus de 170 sièges par rapport à 2018, tandis que le Labour remporte sept conseils et plus de 110 élus supplémentaires.

Boris Johnson a reçu une amende pour une brève apparition à un anniversaire surprise organisé pour ses 56 ans le 19 juin 2020. Selon la presse britannique, le Premier ministre a participé à au moins cinq de la douzaine d'autres rassemblements sur lesquels la police de Londres enquête toujours. À l'annonce de l'ouverture d'une enquête visant Boris Johnson, Keir Starmer avait évoqué une "marque de honte".