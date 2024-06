Mauvaise surprise pour David Cameron, le chef de la diplomatie britannique. L'ancien Premier ministre a été piégé par un canular vidéo, a révélé vendredi 7 juin son ministère. Une personne se faisait passer pour l'ancien président ukrainien Petro Porochenko.

David Cameron "regrette son erreur"

"Un certain nombre de messages ont été échangés, suivi d'un bref appel vidéo entre le ministre des Affaires étrangères et quelqu'un prétendant être Petro Porochenko", le président de l'Ukraine entre 2014 et 2019, a révélé le ministère dans un communiqué. "Même si l'appel vidéo semblait clairement être avec Petro Porochenko, le ministre des Affaires étrangères est devenu méfiant après cette conversation. Les coordonnées d'autres personnes lui ont été demandées, et compte tenu de ses inquiétudes, le ministre a cessé de répondre."

Après enquête de ses services, il a été confirmé que cet échange, dont la date n'a pas été révélée, n'était "pas authentique, et que les messages et l'appel vidéo étaient un canular", a ajouté la même source. Le Foreign Office a dit avoir révélé l'affaire pour éviter toute tentative de manipulation des images si elles venaient à être rendues publiques. Le chef de la diplomatie, lui, a "regretté son erreur".

Ce n'est pas la première fois que David Cameron, Premier ministre britannique entre 2010 et 2016, est victime d'un canular téléphonique. En 2015, un homme l'avait appelé en se faisant passer pour le directeur de l'agence britannique du cyber-renseignement GCHQ, conduisant le gouvernement à revoir ses procédures de sécurité.